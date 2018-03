Calcio in lutto a Cassina de’ Pecchi. Si è spento Cristian Rosito, classe 1972, cresciuto in paese, ma da molti anni residente in Sardegna.

Calcio in lutto

Aveva vestito le maglie della “Virtus” e del “Martesana Parma”. Era un attaccante e per la sua propensione al gol era stato soprannominato “bomber”. Oppure era chiamato “Cristian il rosso”, giocando con il cognome.

Gazzetta della Martesana

