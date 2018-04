La mappa per un 25 aprile fra borghi e castelli, ecco cosa consiglia la Pro loco di Martinengo

Il 25 aprile fra borghi e castelli

Dopo un vero e proprio “assalto ai castelli” che ha decretato il successo storico di visitatori nella giornata di Pasquetta, con oltre 8500 ingressi nelle 18 località fra castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda, il prossimo mercoledì 25 aprile torna la giornata di apertura delle bellezze della pianura con visite guidate e tante attività per rendere unica la vostra festività.

A Urgnano

Imperdibile appuntamento nel comune di Urgnano, dove, oltre alle visite alla Rocca Albani , si potrà salire sulla torre campanaria costruita da Luigi Cagnola. Per i bambini la giornata sarà arricchita con percorsi dedicati all’interno del castello e da giochi con prove di tiro con l’arco. Dalle ore 12 possibilità di effettuare un picnic nella Aie del castello.

A Calcio

Occasione unica nel comune di Calcio dove, castello-villa Oldofredi, ospiterà la Settimana della Cultura: Undici giorni di appuntamenti all’insegna di arte, teatro, musica, gastronomia, filosofia, storia, scienza, e poesia.

A Martinengo

Per una giornata fra natura e cultura l’appuntamento è nel parco della esclusiva Villa Allegreni a Martinengo dove potrete scoprire 70 diverse specie differenti fra cespugli e arbusti all’ombra di alberi secolari nel prestigioso giardino (solo su prenotazione al numero 0363 988336 lun-sab 9-12 o all’indirizzo mail: info@martinengo.org).

A Pumenengo

Nel paese di Pumenengo è sbocciata la primavera! Il paese sarà adornato di fiori e bancarelle e, in aggiunta alle visite al castello Barbò, sarà possibile visitare Palazzo Sauli guidati dalla marchesa Scassi. Le sorprese non finiscono qui perché, per chi volesse, sarà possibile pranzare all’interno di Palazzo Sauli o godersi un piacevole aperitivo (pranzo e aperitivo solo su prenotazione tel. 030.7000499 o scrivendo all’indirizzo mail: info@palazzosauli.it).

A Cassano

Possibilità di pranzo anche al castello di Cassano e ultima occasione nel castello di Pagazzano per visitare la mostra “Ritratti di donna” con opere di Andy Warhol e l’ologramma “dialogo impossibile” in 3D.

A Cologno al Serio

Nel comune di Cologno al Serio, l’appuntamento è con il valoroso condottiero Bartolomeo Colleoni con la mostra “Il Feudo Perduto”, organizzata per rivivere la storia e le testimonianze documentarie del condottiero di Solza.

Tanti i comuni che hanno aderito

Ecco tutti i comuni aderenti: Brignano Gera d’Adda, Calcio con due castelli, Caravaggio, Cassano d’Adda Cavernago, Cologno al Serio, Malpaga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Romano di Lombardia, Soncino, Torre Pallavicina, Treviglio, Trezzo sull’Adda e Urgnano. Prenotazione obbligatoria per il Museo Verticale di Treviglio, per il Museo Archeologico delle Grandi Opere (M.A.G.O.) del Castello di Pagazzano e per il parco di villa Allegreni mentre è consigliata per gruppi numerosi . Tutti gli aggiornamenti su: www.bassabergamascaorientale.i t