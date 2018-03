Causa maltempo si alza il livello del Lambro. La situazione verrà tenuta sotto controllo dalla Protezione civile.

Si alza il livello del Lambro

Causa maltempo si alza il livello del Lambro. La situazione verrà tenuta sotto controllo dalla Protezione civile.Al momento tutto sembra sotto controllo ma qualora la pioggia continuasse a cadere potrebbe esserci il rischio di esondazioni.

L’appello della Protezione civile

“La Sala operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione. lombardia.it“.

Lombardia in allerta

L’intera Lombardia è in allerta. “Tra la serata di oggi, sabato 17 marzo, e la mattinata di domani, domenica 18 – ha spiegato l’assessore Simona Bordonali – probabile intensificazione delle precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio. Dalla tarda mattinata di domani, 18 marzo, precipitazioni in generale attenuazione. Si segnala che i valori piu’ intensi di precipitazione sono attesi sui settori occidentali, anche di pianura”. In pianura, nella notte e al mattino, rinforzi del vento (da est) fino a velocita’ medie orarie di 20-30 km/h, con raffiche fino a circa 60 km/h.