Auto ribaltata sulla Sp13 tra Gorgonzola e Melzo, due giovani feriti lievemente.

Auto ribaltata sulla Sp 13

Un’auto capottata sulla Provinciale Cerca. E’ successo poco dopo le 20. A bordo due giovani, di 23 e 27 anni. Sul posto è intervenuta la Stradale per i rilievi. Fortunatamente i due se la sono cavata con un trasporto in ospedale in codice verde.