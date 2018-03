E’ stato archiviato il procedimento penale per il caso del bambino nato morto nella notte tra il due ed il tre gennaio

2017 a Vizzolo Predabissi.

Bambino nato morto, assolto l’ospedale

Dall’estratto inviato dalla Procura di Lodi emerge che ”….gli accertamenti svolti dai consulenti tecnici del Pm hanno consentito di individuare le cause… e l’evento è stato ritenuto non prevedibile né tanto meno, alla luce della repentinità dell’evento patologico responsabile della morte, prevenibile. …Non sono stati rilevati profili di colpa professionale e/o commissivo sia nella fase diagnostica, sia nella fase prettamente terapeutica. Quanto poi alla

fase del parto la complicanza è risultata essere prontamente individuata e…. si è concluso che un intervento in tempi più celeri non era proponibile e materialmente possibile”.

Due commissioni ad hoc

All’epoca dei fatti erano state disposte due Commissioni da parte dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia e da parte del Ministero della Sanità sull’evento e che quella effettuata dall’Ats della Città Metropolitana di Milano, per conto della DG Welfare, non ha rilevato profili di responsabilità organizzative e o professionali.

“Resa giustizia al nostro operato”

“Questa archiviazione e questa motivazione rende giustizia del nostro operato e conferma quanto avevo dichiarato alla stampa ai tempi ovvero che i sanitari avevano operato professionalmente e tempestivamente – afferma il Direttore generale dell’Asst Melegnano e Martesana Mario Alparone – Sono molto soddisfatto della archiviazione e spero possa contribuire a donare serenità alla famiglia, alla quale rinnoviamo ancora una volta la nostra vicinanza ed ai nostri operatori che sono stati profondamente scossi da questo evento”.