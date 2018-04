Nuovo blitz della Polizia Locale ai mercati. In una sola mattinata a Sesto San Giovanni sono stati sequestrati oltre 150 chilogrammi di merce venduta abusivamente. Non solo, i vigili hanno anche recuperato borse, scarpe e accessori di marchi contraffatti esposti nelle stazioni della metropolitana.

Weekend di controlli a tappeto

Gli agenti sabato mattina hanno effettuato controlli tra le bancarelle di tutti i mercati cittadini per individuare i venditori abusivi. Durante l’operazione sono stati eseguiti diversi sequestri di merce deperibile. In tutto 158 chili di prodotti alimentari ritirati e consegnati ad Area Sud per la distruzione, come previsto dalle normative. Gli ambulanti, tutti stranieri, sono però riusciti a fuggire, evitando così l’identificazione.

Caccia grossa anche in metropolitana

Non solo nei mercati, nel pomeriggio i controlli si sono spostati nei mezzanini delle stazioni della metropolitana, dove sono stati sorpresi alcuni venditori abusivi di capi di abbigliamento, scarpe, borse e accessori di vario genere. Il blitz sottoterra ha portato al sequestro di due partite di prodotti di note griffe “taroccati”. Anche in questa occasione però, i venditori abusivi, descritti come di origine nordafricana, se la sono data a gambe appena si sono trovati di fronte agli agenti della Polizia locale.