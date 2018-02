Ciclista investito a Peschiera.

Ciclista investito da un camion

Croce Rossa e automedica in azione a Peschiera Borromeo, in via Di Vittorio, per un ciclista investito e rimasto incastrato sotto a un camion. Al momento l’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) dà l’intervento in codice rosso. Il ferito è un uomo di 85 anni.

Condizioni in miglioramento

Dopo un primo intervento dei sanitari, sembrano in miglioramento le condizioni del ciclista. L’intervento è passato in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale di Peschiera. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.