Due incidenti di prima mattina dopo una nottata tranquilla. Sono gli interventi dei soccorritori dell’Adda Martesana.

Il primo intervento a Trezzo, in via Martesana, per la caduta di un ciclista. L’uomo, di 71 anni, è stato soccorso dalla Busnago Soccorso in codice giallo. Scontro tra due auto a Cernusco, in via Verdi. Ferita una 33enne in codice verde.