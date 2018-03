Esplosione bancomat Cologno Monzese. Quattro persone arrestate dai carabinieri nella notte dopo il colpo allo sportello Ubi Banca di viale Lombardia.

Esplosione bancomat Cologno: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Vimercate per furto aggravato in concorso e detenzione di materiale esplosivo questa notte intorno alle 3.30 a Cologno Monzese. I quattro, tutti pregiudicati residenti tra milanese e foggiano, sono accusati di aver fatto esplodere un bancomat Ubi Banca a Cologno Monzese e di aver portato via circa 60 mila euro. Braccati dai carabinieri impegnati in un servizio di monitoraggio di uno di loro per un’indagine di droga, dopo un breve inseguimento sono stati arrestati e il denaro è stato restituito.

Militari stavano già pedinando uno dei ladri

I carabinieri di Vimercate (Monza), a quando si é appreso, ieri notte erano impegnati nel pedinamento di un 43 di Cologno Monzese sul quale stavano indagando per spaccio di droga. L’uomo ieri notte si è incontrato in un posteggio di Cologno con un 54 enne di Sesto San Giovanni e con un 36 e un 43 enne di Foggia arrivati a bordo di un camper. I quattro sono poi saliti a bordo di tre auto, di cui una rubata, e si sono divisi per le strade cittadine.

Il botto nella notte

Poco più tardi, a circa 500 metri dal luogo dell’incontro, i militari hanno udito una forte esplosione e, accorsi sul posto, hanno visto le auto dei malviventi fuggire. Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno bloccato una prima vettura con a bordo i due pregiudicati milanesi e, all’interno del camper, dove si erano rifugiati, gli altri due. Dentro i carabinieri hanno trovato il denaro rubato, radio portatili e un congegno esplosivo. I quattro sono stati accompagnati in carcere a Monza.