Esplosione Treviglio : il commento del nuovo assessore al Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli sulla tragedia di ieri in un’azienda che produce mangimi.

Esplosione Treviglio : il cordoglio

“Anche a Pasqua, purtroppo, si lavora e si muore; il grave incidente accaduto in una azienda di mangimi a Treviglio, nel Bergamasco, nel quale hanno perso la vita due operai, ci conferma che dobbiamo lavorare con piu’ impegno sulla prevenzione, sulla formazione ed il rafforzamento dei controlli, e questa sara’ una delle priorita’ del mio assessorato”.

Melania Rizzoli, neo assessore regionale al Lavoro

“Sono vicina alle famiglie dei lavoratori vittime di questa ennesima tragedia – ha proseguito l’assessore Rizzoli – che colpisce la nostra Regione e l’Italia intera. Siamo in attesa che le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti come sempre confermino che non c’e’ il pericolo di inquinamento dell’aria da anidride carbonica, a seguito dell’esplosione che ha causato questo dramma”.

Cosa è successo ieri

Come riporta GiornalediTreviglio.it (che continua a pubblicare aggiornamenti), nello stabilimento della ECB in via Calvenzano, azienda che produce mangimi molto conosciuta dai trevigliesi per il problema cronico delle “puzze”, due operai sono morti in seguito all’esplosione di un’autoclave. Una delle vittime è Giuseppe Legnani, di Casirate. L’altra è un trevigliese, Gian Battista Gatti.Entrambi sono padri di famiglia, di 57 e 51 anni.

