Momenti di paura a Melzo per un incendio in un appartamento di via Ambrogio Villa. Sul posto i pompieri.

Incendio in casa, intervento in corso

In corso in questi minuti l’intervento dei pompieri e delle ambulanze in via Sant’Ambrogio, nel centro di Melzo. Qui, secondo le prime notizie, si è sprigionato un incendio.

C’è una coppia di anziani coinvolta

Sul posto ci sono due ambulanze, un’automedica, due camionette dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Nell’abitazione c’è una coppia di anziani. L’incendio si è sprigionato in cucina. In corso gli accertamenti per verificare dinamica e condizioni di salute dei due.

Trasportati in ospedale

I due anziani sono stati portati in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni non sarebbero in pericolo di vita. A causare l’incendio probabilmente un corto circuito del frigorifero.