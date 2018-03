Incidente mortale in A4, nel tratto tra Capriate e Trezzo sull’Adda in direzione Milano. Un sessantacinquenne ha perso la vita. Si è formata una coda lunga tre chilometri per chi proviene da Dalmine.

Sinistro in autostrada pochi minuti fa. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si tratterebbe di un’auto che avrebbe fatto tutto da sola. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre alla Polizia Stradale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 65enne che si trovava alla guida. Ripercussioni inevitabili sul traffico.

A seguito del sinistro, da Dalmine in direzione Milano si è formata una coda lunga tre chilometri.