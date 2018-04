Incidenti e code, traffico difficoltoso fra Milano e la Brianza.

Incidenti e code

Traffico difficoltoso: code di due chilometri ancora in questo momento poco prima della barriera di Monza sulla A4 (nel territorio di Brugherio), verso Milano. Il tutto per un incidente che ha visto coinvolti anche mezzi pesanti verificatosi poco prima di mezzogiorno.

Lievi feriti

Sul posto anche 118 e Vigili del fuoco, per fortuna solo tre feriti lievi di 37, 51 e 59 anni, nessuno dei quali poi trasportato in ospedale. A breve la riapertura anche delle due corsierimaste chiuse per agevolare i soccorsi.