La storica società Pierino Ghezzi ha celebrato il traguardo insieme agli amici.

Pierino Ghezzi in festa al TeCa

Festa grande per la Pierino Ghezzi. Si sono aperte ufficialmente venerdì sera le celebrazioni per il sessantesimo anno di attività della società calcistica degli oratori cassanesi. A fare da sfondo all’evento un TeCa pieno in ogni ordine di posto e allestito per l’occasione. Nel foyer dell’auditorium sono state esposte alcune foto storiche insieme alla maglia celebrativa realizzata per l’occasione.

Premiati i personaggi storici

La divisa da gioco, che è stata poi regalata agli ospiti illustri della serata, è una riproduzione in chiave moderna di una delle prime della società. Sul palco si sono alternati personaggi che dal 1958 hanno contribuito a scrivere la storia della società di via Veneto. Il tema della serata è stato infatti “la Ghezzi per me”, un tentativo di raccontare la storia da punti di vista personali e diversi per ciascun protagonista.

Festa anche con i piccoli

Il libro, frutto di un lavoro lungo più di un anno, è stato presentato ufficialmente. Le celebrazioni sono poi continuate con uno spettacolo per i più piccoli, lunedì sera, nel salone dell’oratorio dell’Annunciazione, durante il quale sono state consegnate a tutti i ragazzi del settore giovanile le maglie con il logo dei sessant’anni.

TUTTI I DETTAGLI E LE FOTO DEI PREMIATI SULLA GAZZETTA DELL’ADDA IN EDICOLA DA SABATO 12 MAGGIO.