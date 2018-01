Un 79enne precipitato e altri interventi. Sono le sirene di notte dei nostri soccorritori.

Precipitato a Segrate

Alle 23 in via Conte Suardi di Segrate intervento della Croce Verde di Pioltello per soccorrere un uomo di 79 anni precipitato. L’anziano è stato dato in codice rosso e trasportato d’urgenza al San Raffaele in gravissime condizioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Donato.

Due malori

Poco più tardi, sempre a Segrate, intervento in via Fratelli Cervi dell’Avis Cologno per un malore occorso a un 32enne, portato in codice verde al San Raffaele. Non grave anche un 32enne soccorso alla stazione di Pioltello attorno alle 2. Anche lui è stato portato in verde a Cernusco.

Giovane soccorso a Inzago

Alle 2.30, invece, la Croce Bianca di Melzo è stata chiamata a Inzago, in via Verdi, per soccorrere un 18enne in codice rosso. L’intervento è stato catalogato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) come non noto. Le condizioni del giovane, però, sono buone, tanto che non è stato neppure trasportato in ospedale.