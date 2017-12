Rapina in strada a Cologno Monzese. Due persone hanno fermato un automobilista e gli hanno sottratto il portafogli.

Rapina in strada, lo fermano e gli rubano il portafogli

E’ successo questa mattina, in pieno giorno, in via Europa a Cologno Monzese. Due uomini, presumibilmente stranieri, hanno bloccato la strada proprio mentre sopraggiungeva una Seat Toledo. Il conducente, non riuscendo a passare, è sceso dalla vettura per capire cosa stesse succedendo.

Il colpo

Una volta sceso è stato affrontato dai due uomini, che si sono fatti consegnare il portafogli e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Tenenza di via Calamandrei.