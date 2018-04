Un incidente auto – moto a Cologno e diversi malori hanno chiamato in azione gli operatori del 118 nella notte tra sabato e domenica. Altri interventi a Gessate, Cologno e Segrate.

Incidente auto – moto a Cologno

Il primo intervento ha visto i soccorritori in azione in viale Lombardia a Cologno poco dopo le 21.30 per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. I soccorritori sono intervenuti sul posto con un’ambulanza e hanno trasportato un 16enne all’ospedale San Raffaele in codice verde.

Un’ora più tardi gli operatori del 118 sono intervenuti a Gessate per soccorrere un 66enne in via Badia per un medico acuto. L’uomo non è però stato trasportato in ospedale.

Malore a Cologno

Sirene nuovamente a Cologno alle 2 e 30. Questa volta i soccorritori sono tornati in Viale Lombardia per un malore accusato da un uomo di 67 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Sempre a Cologno anche l’intervento che ha visto un’ambulanza del 118 in azione ancora a Cologno in via Santa Marta dove gli operatori hanno soccorso un 54enne vittima di un malore. L’uomo è stato trasportato in codice verde al San Raffaele. L’ultimo intervento della notte ha visto il 118 intervenire, in codice giallo, a Segrate in via Cassanese. In questo caso a essere soccorso è stato un 45enne che è stato trasportato al San Raffaele di Milano per un medico acuto in codice giallo.