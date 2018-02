Truffa a disabili e anziani: il VIDEO dell’arresto effettuato dalla Guardia di Finanza, che ha smascherato finti debiti e minacce. Le basi erano a Cologno e Brugherio.

Finti debiti, colossale truffa

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza, nei confronti di 18 persone – residenti in alcuni comuni brianzoli e in provincia di Milano – indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.