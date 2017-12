Grazie al suo storico platano Vaprio ha un monumento.

Con il suo platano Vaprio ha un monumento

Una bella notizia per gli amanti della natura dell’Adda Martesana e soprattutto dei vapriesi. Il platano situato sulla via Alzaia Nord nei pressi di Villa Castelbarco è entrato a far parte dell’elenco nazionale degli Alberi Monumentali per la Regione Lombardia.

Gli altri in zona

Vaprio non è l’unica ad avere un albero monumentale. A Vimodrone c’è la magnolia sempreverde di villa Torri. Ma il primato spetta a Gorgonzola, con sei piante. Tre bagolari, un ginco, un cedro dell’Himalaya e un platano comune del parco Sola Cabiati hanno già ottenuto questo status.