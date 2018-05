Musica, balli, momenti conviviali e tanto divertimento domenica pomeriggio all’Auser Libro aperto di Trezzo per la Festa della mamma, celebrata con una settimana di anticipo.

Festa della mamma in musica e danze

Centoventi le persone presenti, che si sono dilettate ad ascoltare le poesie recitate dai presenti, ma anche ad ascoltare musica e a fare quattro passi di danza. Alla fine c’è stato spazio anche per un gustoso momento conviviale, organizzato da un munifico sponsor.

Dopo la festa ci sarà anche la gita

Il prossimo appuntamento per i soci dell’Auser Libro aperto è in programma dal 23 al 27 maggio in Toscana.