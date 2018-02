Cinquecento euro di libri di narrativa regalati dall’Amministrazione, nella Settimana della lettura, alla biblioteca delle scuole pubbliche cittadine a Cambiago.

Ottanta nuovi romanzi classici e moderni per biblioteca scolastica

La cerimonia di consegna è avvenuta nella palestra. Alla presenza del primo cittadino Laura Tresoldi e di esponenti della Giunta, fra cui l’assessore Maria Nigrone (Cultura). «Abbiamo esaudito una richiesta che l’istituto aveva avanzato precedentemente – ha spiegato Nigrone – Nel dettaglio, si tratta di una ottantina di volumi di narrativa classica e moderna che andranno ad arricchire gli scaffali della biblioteca dei ragazzi, situata nella palazzina dell’ex Municipio in via Vittorio Veneto».

La consegna inserita nella settimana della lettura

La cerimonia di consegna dei libri è stata soltanto uno dei tanti di una settimana dedicata alla passione per la lettura. Ha infatti coinvolto tutti gli studenti dell’istituto comprensivo, partendo da quelli dell’infanzia fino a quelli delle medie.

