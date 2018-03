Il pranzo di Pasqua? In Lombardia vale ben 9 milioni di euro, 25 in tutto il territorio nazionale. Tra dolci, cioccolato, spumante e macellerie.

Pranzo di Pasqua: tremila imprese in Lombardia, +3% in 5 anni e 34 mila in Italia

Lombardia, i settori legati al pranzo pasquale, per un giorno, valgono 9 milioni in Lombardia e 25 in Italia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Crescono le imprese di dolci, cioccolato, carni e spumante, +3% in Lombardia in cinque anni. Si tratta di quasi 3 mila imprese in Lombardia su 34 mila in Italia, con 15 mila addetti in Lombardia su 91 mila in Italia. La Lombardia pesa per business nel settore 3 miliardi, su un totale nazionale di circa 9 miliardi.

Milano in testa

Sul suolo regionale al primo posto c’è Milano con 923 imprese, in crescita del 9,2% in cinque anni e 7 mila addetti, seguita da Brescia con 490 (+2,5%) e 1.600 addetti, Bergamo (332 e quasi mille addetti), Varese e Monza (circa 200 imprese e rispettivamente 2 mila addetti e quasi 600).

Pasticcerie, business che cresce

Cresce del 10% il fatturato delle pasticcerie. Uovo per i piccoli e colomba per il pranzo pasquale, va il prodotto artigianale. “Cresce il business per la Pasqua, + 10% rispetto all’anno scorso – commenta Pietro Restelli, presidente Associazione Panificatori Milano Monza e Brianza e Province (aderente a Confcommercio Milano) – È segno di attenzione alla tradizione e al prodotto di qualità e artigianale. Gli acquisti, in crescita, determinano conseguenze positive per gli affari. Le vendite sono infatti iniziate da circa 2 settimane e sono al massimo in questi giorni, in vista del pranzo pasquale col prodotto di qualità”.

La tendenza

Per quel che riguarda la tendenza, il 2018 non si discosta dall’anno che lo ha preceduto. La colomba artigianale è preferita dagli adulti. Per i più piccoli l’uovo rappresenta sempre un momento di festa, attesa e sorpresa. Il consumatore, attento e consapevole, acquista la qualità, con un occhio anche al prezzo.