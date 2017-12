Tre punti d’oro per la Giana Erminio e un regalo davvero speciale ai giocatori, alla dirigenza e a tutta la città di Gorgonzola. Perché per la prima volta da quando la formazione di mister Cesare Albè è approdata in Serie C, riesce a strappare i tre punti in casa contro il Pro Piacenza. E adesso la classifica sorride.

Perico regala la vittoria alla Giana

Dopo un primo tempo combattuto, ci ha pensato Perico a siglare il gol vittoria al secondo minuto della ripresa. Una rete importante quella del difensore che ha permesso alla Giana di portare a casa il bottino pieno. Merito anche del portiere Taliento, che ha blindato la sua porta, e di tutta la squadra che si è difesa con intelligenza. Ora la Giana si trova a 29 punti in classifica, al quinto posto.

La cronaca della partita

(fonte www.asgiana.com)

Primo tempo 0-0

Avvio deciso e al 3’ Pinto lancia Bruno in area e il numero 9 viene atterrato dal portiere rossonero, ma l’arbitro lascia proseguire nonostante le vibranti proteste dei giocatori biancazzurri. Sul ribaltamento di fronte ci prova Cavagna con una conclusione centrale, che Taliento respinge senza trattenere e Barba ribadisce dalla distanza, ma Taliento c’è. Al 5’ Bruno va alla conclusione dal limite dell’area con un bolide che Gori devia in angolo in tuffo. Al 15’ Giana vicino al gol prima con una conclusione di Iovine, che Gori respinge e poi con Pinto, che aggancia al limite dell’area e scaglia verso la rete, di poco alto sopra la traversa. Al 23’ ancora Giana vicina al gol con Perna, che vince un rimpallo al limite dell’area con Aspas e riesce a girarsi e a tirare scavalcando Gori, ma la palla si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. Al 29’ Foglio dalla sinistra con un tiro cross impegna Gori, che smanaccia via la palla facendola terminare in fallo laterale. Al 42’ velenosa spizzata di testa di Bruno, agganciando il cross di Foglio, che Gori solo in distensione riesce a bloccare. Al 45’ illusione del gol per il Pro Piacenza, con Mastroianni che aggancia un cross dalla sinistra di Calandra e gira a rete con il destro, ma la palla esce di poco.

Secondo tempo 1-0

Stessi ventidue in campo al rientro dagli spogliatoi e dopo soli 3’ la Giana passa in vantaggio con Perico, che ribatte in rete a fil di palo, con un potente destro, una respinta di Barba su tiro cross di Foglio. Al 9’ un bellissimo cross basso di Perico per Perna viene salvato sulla linea da Belotti. Al 13’ punizione dai 30 metri per il Pro Piacenza, con Aspas che calcia in area e dopo una respinta della difesa biancazzurra la palla viene agganciata da Belotti, che va alla conclusione di poco alta sopra la traversa. Al 15’ doppio cambio per mister Pea, che richiama in panchina Ricci e Cavagna per Belfasti e La Vigna. Al 26’ punizione dai 26 metri per il Pro Piacenza, Aspas crossa in area e Taliento con un’uscita coraggiosa svetta su tutti e allontana con i pugni. Al 29’ terzo cambio per mister Pea, costretto a sostituire l’infortunato Belfasti con Messina. Doppio cambio anche per mister Albè, che al 30’ inserisce Degeri al posto di Pinto e Okyere al posto di Perna. Al 37’ mister Pea richiama in panchina Barba ed inserisce Starita, mentre Albè procede nuovamente a un doppio cambio, con Greselin per Iovine e Rocchi per Chiarello. Infine al 43’ Concina rileva Foglio per la Giana. Al 45’ su calcio di punizione per il Pro Piacenza, Belotti viene liberato sul secondo palo, la rimette in mezzo, ma Taliento non si fa sorprendere e blocca la palla in presa alta. Un minuto dopo ci prova Abate di testa a girare a rete, ma la palla termina fuori. Al 47’ Bruno aggancia un suggerimento di Marotta e dal limite dell’area lascia partire un destro sul quale Gori letteralmente s’immola.

GIANA ERMINIO-PRO PIACENZA 1-0

Giana Erminio (4-4-2): Taliento, Perico, Bonalumi, Montesano, Foglio (Concina 43’ st), Chiarello (Rocchi 37’ st), Pinto (Degeri 30’ st), Marotta, Iovine (Greselin 37’ st), Bruno, Perna (Okyere 30’ st). A disp: Asnaghi, Dudiez, Sosio, Concina, Rocchi, Seck, Capano, Greselin, Degeri, Okyere. Allenatore: Cesare Albè

Pro Piacenza (4-4-2): Gori, Calandra, Battistini, Belotti, Ricci (Belfasti 15’ st, Messina 29’ st), Barba (Starita 37’ st), Cavagna (La Vigna 15’ st), Aspas, Alessandro, Abate, Mastroianni. A disp: Bertozzi, Belfasti, Starita, Bazzoffia, Abbate, Avanzini, La Vigna, Messina. Allenatore: Fulvio Pea

Direttore di gara: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto. Assistenti: Mattia Segat di Pordenone e Veronica Martinelli Seregno

Marcatori: Perico 3’ st

Recupero: 0’ pt, 6’ st

Angoli: 3-3

Ammoniti: La Vigna 17’ st, Marotta 18’ st, Pinto 27’ st, Okyere 49’ st