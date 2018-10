Martedì 16 ottobre i volontari della Commissione Scuola dell’Aido provinciale di Monza e Brianza sono stati protagonisti di una lezione sui prelievi ed i trapianti di organi e tessuti presso il Cfp Clerici di viale Lombardia a Brugherio.

Aido fa lezione a Brugherio

L’incontro, tenuto dalla professoressa Luciana Tribuzio, ha avuto anche una testimonial d’eccezione che ha parlato ai ragazzi della bellezza del dono di se stessi per salvare la vita di ammalati ai quali le medicine non sono più utili per guarire: Manuela Colombo, la mamma di Silvia Tassinari, la ragazza ventenne di Brugherio che, colpita da un morbo spietato ed incurabile, ha donato tutti i suoi organi ad aprile dell’anno scorso a degli sconosciuti che ne avevano bisogno.

L’interesse dei ragazzi

“Molta attenzione e tante domande durante l’incontro, con l’impeto e la generosità delle giovani generazioni – hanno detto da Aido – Vorremmo che tanta solidarietà venisse ben utilizzata dalle Istituzioni sanitarie, aumentando il numero dei prelievi possibili e di conseguenza dei trapianti effettuati ed azzerando le liste d’attesa per i trapianti e gli innesti”.

