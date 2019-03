Giornate della Scienza, a scuola arrivano docenti universitari e robot. Successo per l’iniziativa organizzata dal plesso di via Kennedy di Brugherio.

Giornate della scienza tra laboratori e robot

Alla scuola secondaria Kennedy di Brugherio vanno in scena le giornate della scienza. Oggi sabato 16 marzo 2019 e martedì esperti di coding, biologia, matematica, chimica e geologia provenienti dal Politecnico di Milano, dall’università di Torino e da istituti superiori del circondario sostituiscono in cattedra gli insegnanti per approfondire con i ragazzi aspetti affascinanti della scienza. Oggi inoltre la scuola si è aperta al pubblico. I ragazzi hanno esposto i risultati dei loro lavori nei laboratori durante l’anno. Dai robot alla ricostruzione delle cellule, dagli esperimenti chimici alla riproduzione dei vulcani le attività hanno attirato l’interesse dei tanti genitori accorsi. Particolare successo ha avuto l’atelier con la stampante 3D.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.