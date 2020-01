La compilazione della certificazione dovrà essere trasmessa online

La legge di Bilancio 2020 (commi 51-58) prevede un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si segnala che con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale.

La compilazione della certificazione dovrà essere trasmessa entro le ore 24,00 del 15 gennaio 2020 sul sito internet della Finanza Locale del Ministero dell’ Interno, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali.