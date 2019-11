Anche la Provincia di Monza e Brianza ha aderito, insieme al Comune di Monza, al progetto Lombardia Europa 2020 – Progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa, promosso da ANCI Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia, con l’obiettivo di attrarre e gestire fondi europei attraverso l’attivazione di servizi gestiti mediante modalità di cooperazione amministrativa.

Al fine di informare amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali, stakeholder interessati, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 9.00 si terrà a Monza presso l’Auditorium Egidio Ghezzi, in via Grigna, 13 – Monza il seminario informativo “Da Monza a Bruxelles: come accedere e gestire finanziamenti europei”.

Nel corso del seminario verrà presentato il progetto Lombardia Europa 2020, la programmazione UE 2021-2027 e altre esperienze territoriali di Servizi Europa d’Area Vasta.

Introdurranno i lavori il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio e il Sindaco di Monza Dario Allevi.

