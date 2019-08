L’evento si terrà presso Lariofiere dalle 9:00 alle 13:30

Venerdì 20 settembre a Lariofiere di Erba, nella Sala Porro, si terrà il Convegno “Partenariato Pubblico – Privato: la collaborazione tra Pubblico e Privato al servizio del territorio”. Ai lavori, che inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno alle 13:30 sono invitati gli amministratori pubblici e gli operatori economici delle province di Como, Lecco e Monza. L’iniziativa è promossa dalla Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, in collaborazione con Iccrea BancaImpresa Spa, Ance, Anci Lombardia, Fondazione Ifel.

“Con questa intensa giornata di confronto – annuncia Giovanni Pontiggia, presidente della Bcc Brianza e Laghi – puntiamo a dare un forte impulso e risposte concrete alle esigenze dei nostri territori. Forte è la consapevolezza che il partenariato pubblicoprivato sia lo strumento più moderno e idoneo per il rilancio dell’edilizia e del sistema Paese. Un convegno che vedrà la presenza di relatori di eccezione per individuare – coinvolgendo enti locali, operatori economici, professionisti e mondo accademico – le migliori strategie culturali e operative su temi di assoluta attualità come la dimensione comunale del partenariato pubblico-privato con particolare riferimento all’adeguamento dell’edilizia scolastica anche alle normative di sicurezza e antisismiche e gli impianti sportivi”.

“In questi momenti in cui le finanze locali vivono situazioni di difficoltà – rileva Virginio Brivio, presidente di Anci Lombardia e sindaco di Lecco – gli amministratori e i sindaci lombardi sono particolarmente attenti a cogliere le opportunità che possano consentire di realizzare gli interventi prioritari, che comunque sarebbero di difficile realizzazione con le sole risorse degli enti locali. Ecco dunque che il partenariato pubblico-privato diventa fondamentale. Siamo di fronte alla strada maestra per risolvere situazioni di assoluta importanza e questo convegno fornirà tutte le informazioni necessarie utili per concretizzare questo percorso virtuoso”.

“Insieme – sottolinea ancora il Presidente Giovanni Pontiggia – abbiamo la consapevolezza di ottenere i risultati e di raggiungere i traguardi che tutti noi ci prefiggiamo e che sono quelli di una crescita virtuosa dei nostri territori e della nostra società. Per questo Vi invito sin d’ora a fissare nelle Vostre agende la data di questo Convegno e ad essere presenti il 20 settembre a Lariofiere di Erba”.