Convegno martedì 4 febbraio, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia

Martedì 4 febbraio 2020 – dalle 09:00 alle 13:30, presso l’Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, ARIA S.p.a e Regione Lombardia organizzano l’evento “Public Procurement 4.0: big data al servizio della spesa pubblica e della trasformazione digitale del territorio”.

Si parlerà delle opportunità per le Pubbliche Amministrazioni che sappiano gestire gli acquisti in una nuova ottica: non come singole procedure per ottimizzare i costi, ma come motore di innovazione sul territorio.

Un programma ricco di interventi e di protagonisti autorevoli provenienti dalla Pubblica Amministrazione ma anche dal mondo Accademico e Imprenditoriale, passando per un breve viaggio per esplorare le frontiere dell’innovazione.

La partecipazione è gratuita previa registrazione: CLICCA QUI