L’evento sarà diffuso in DIRETTA STREAMING

Venerdì 24 gennaio, presso la sede di Anci Lombardia di via Rovello 2 – Milano, in collaborazione con IFEL si terrà un importante seminario, diviso in due sessioni.

La prima sessione si svolgerà nella mattinata dalle ore 9.30, e avrà come tema la nuova legge finanziaria 2020 e le principali novità di interesse per i Comuni in essa contenute.

La seconda sessione si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 14.30, e sarà inerente l’attuazione delle delibere ARERA in materia di servizio gestione rifiuti.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione ai seguenti link:

LEGGE DI BILANCIO

https://www.risorsecomuni.it/2019/iscrizione_home.asp?id=6996

ARERA

https://www.risorsecomuni.it/2019/iscrizione_home.asp?id=6995

L’evento sarà seguito, nelle sue due parti, con una DIRETTA STREAMING diffusa sul sito www.anci.lombardia.it ai seguenti link:

Legge di Bilancio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ZCsVBcBnJaM

Delibere ARERA https://www.youtube.com/watch?v=puC112_HZt8