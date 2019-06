Gornate Olona, 5 luglio – Tutte le informazioni necessarie per l’adesione – Programma online, informazioni organizzative

Gornate Olona (VA) ospiterà il 5 luglio 2019 la XIX Assemblea annuale dei piccoli Comuni Anci.

Lo slogan scelto per questa edizione è “Noi siamo piccoli ma…Facciamo grande l’Italia”.

A seguire il link alla pagina del sito internet ANCI con tutte le informazioni necessarie per l’adesione: http://www.anci.it/venerdi-5-luglio-a-gornate-olona-in-provincia-di-varese-la-xix-conferenza-nazionale/

I partecipanti potranno iscriversi mandando una mail al seguente indirizzo: eventi@anci.it (e per copia conoscenza posta@anci.lombardia.it).

In occasione dell’evento è previsto che il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori lombardi sarà a cura di Anci Lombardia.

Tale rimborso, nella quota massima di 150 euro, verrà riconosciuto a un solo rappresentante per Comune regolarmente iscritto ad Anci, Sindaco o suo delegato, e dietro presentazione degli attestati di partecipazione (registrazione all’evento).

Considerando che la località non è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, sono state considerate due modalità di viaggio:

– In caso di utilizzo di mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, macchina a noleggio, taxi) il rimborso avverrà dietro presentazione delle ricevute in originale con indicazione della data, della tratta percorsa e di una ricevuta intestata.

– In caso di utilizzo di automezzo proprio il rimborso sarà calcolato in base ai chilometri percorsi dalla sede del Comune di appartenenza a quello di Gornate Olona calcolato tramite il sito www.googlemaps.it (prospetto da allegare alla richiesta di rimborso). Il calcolo avverrà su un importo di € 0,30 (trentacentesimi/00) per Km – come definito da Anci Nazionale -. Oltre al rimborso chilometrico è previsto anche il rimborso del pedaggio autostradale dietro presentazione della relativa ricevuta.

Per entrambe le possibilità di spostamento si ribadisce che l’importo massimo rimborsabile sarà equivalente a 150 euro.

Considerato che il rimborso ai Comuni lombardi sarà a cura di Anci Lombardia, ricordiamo che gli stessi non dovranno richiedere anche ad Anci nazionale il rimborso delle spese sostenute, ma dovranno inviare le loro richieste all’indirizzo di posta elettronica posta@anci.lombardia.it indicando il Comune di appartenenza, la carica (nel caso di persona diversa dal Sindaco è necessario allegare la delega) e l’iban su cui fare il versamento del rimborso.