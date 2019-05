Tradizionale appuntamento con la camminata per le vie del paese organizzata dall’Avis Melzo – gruppo Liscate in collaborazione con il gruppo podistico Dromas di Liscate.

A Liscate si cammina con l’Avis

Stamattina, sabato 25 maggio 2019, tanti bambini e genitori si sono ritrovati in piazza San Francesco per prendere parte alla manifestazione giunta alla sua ottava edizione. Una camminata a passo libero che come scopo ha sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione. “La scienza ha fatto passi avanti giganteschi, ma ancora non è riuscita a creare sangue sintetico – ha spiegato il presidente Avis Paolo Monticelli – Per questo l’impegno dei nostri donatori ha un valore ancora più alto, perché permette di salvare vite”.

Prima della partenza immancabile la foto ricordo di fronte al monumento realizzato proprio per ringraziare tutti i donatori. Ai partecipanti della Camminata è stata regalata una maglietta Avis e , in conclusione, spazio al rinfresco offerto dai familiari del donatore liscatese Sergio Cagni.

