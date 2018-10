Allerta meteo: le violenti e incessanti piogge hanno interessato l’intervento della Protezione Civile.

Allerta Meteo

La Sala Operativa della Protezione Civile, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha diramato oggi un avviso di criticità localizzato per il fiume Po con codice ARANCIONE per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio piemontese un’onda di piena, il cui arrivo in Lombardia è atteso entro le prossime 24 ore.

MALTEMPO IN LOMBARDIA: UN DISASTRO, BOMBE D’ACQUA E TROMBE D’ARIA

Evoluzioni previste

Entro le prossime 36-48 ore è previsto il raggiungimento dell’ordinaria criticità (ALLERTA GIALLO) nel tratto a valle del fiume, fino alla sezione di Piacenza: PO2 (provincia di Pavia, Tanaro-Ticino), PO3 (provincia di Pavia, Ticino-Lambro) e PO4 (province di Lodi e Cremona, Lambro-Adda) con decorrenza dalle ore 00:00 del 30/10 alle 00:00 del 1/11.

Massima attenzione nel Pavese

Viene suggerito a titolo precauzionale l’interdizione all’accesso nelle golenali aperte, compreso l’utilizzo di piste ciclabili. Massima attenzione da mantenere lungo il corso d’acqua nella zona PO1 (Po-Tanaro, provincia di Pavia).

La situazione in tempo reale:

