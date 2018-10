Anche il Molise nel suo piccolo s’incazza, verrebbe da dire parafrasando un famoso libretto satirico. Scherzi a parte, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha stabilito un prefisso unico per le telefonate commerciali: quando vedrete sul display 0844 saprete con certezza che dall’altra parte si entra in comunicazione con una telefonata pubblicitaria, in pratica un call center. Ma il problema è che sto prefisso è maledettamente simile a quello del Molise…

Anche il Molise nel suo piccolo s’incazza

Solo questa settimana, direttamente sul mio cellulare e in orari disparati, sono stato contattato per investire in Bitcoin, passare al mercato libero del gas, acquistare una collezione di monete, dell’olio d’oliva e far viaggiare la mia tv sulla rete più veloce del mondo. Signore e signori si sono rivolti a me con rispetto, anche se non sono mancate un paio di situazioni in cui, nonostante il mio diniego, il gentil interlocutore non “mollava la presa” e la cornetta, sostenendo in maniera decisa che il contratto si doveva fare.

La reazione molisana

Ora c’è la soluzione, ma gli amici molisani, già sbeffeggiati dalla leggenda metropolitana sulla loro inesistenza, si sono subito accorti che il prefisso è troppo simile ai loro. Il rischio di respingere la telefonata del cugino di Larino scambiandolo per un commerciale di Poltrone & Saponi è troppo alto. Via quindi alla protesta nei confronti del Garante con l’invito a modificare lo 0844 troppo simile allo 0874 di Campobasso e di molte città in provincia di Isernia. Ci riusciranno?