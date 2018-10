Cerimonia in Sant’Ambrogio per le vittime del disastro di Linate

Questa mattina, con una celebrazione nella Basilia di Sant’Ambrogio, si è voluto ricordare le vittime del disastro di Linate, a 17 anni dall’accaduto. A celebrare la cerimonia è stato monsignor Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona. Presenti i parenti delle vittime e le autorità. Fra queste ultime il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Alan Rizzi.

Le Parole di Rizzi

“E’ giusto ricordare chi ha perso la vita in quella che rimane la più grave tragedia aerea per numero di vittime mai successa in Italia. Ancora oggi piangiamo 118 vittime innocenti e vogliamo stringerci ai famigliari perché il loro ricordo non sia vano. Da milanese ricordo ancora quei terribili istanti, quegli attimi di paura durante i quali tutti ci chiedevamo ‘perché’. In questi 17 anni sicuramente e’ stato fatto tanto per quanto riguarda la sicurezza negli aeroporti, ma non possiamo mai abbassare la guardia”.