Condor o grifone... altro animale mitologico in Lombardia

Non solo puma, coccodrilli e mantidi: vi eravate appassionati agli animali mitologici avvistati su e giù per la Lombardia? Serviti: un altro “pennutissimo” animale mitologico arriva stavolta sempre dalla Valtellina… c’è chi pensava fosse un condor, invece si tratta addirittura di un grifone.

Condor o grifone in Valtellina?

Dopo i galli dal collo dorato, è ancora una volta il nostro quotidiano online GiornalediSondrio.it a raccontare di una specie che, è il caso di dirlo, ha un fascino mitologico.

Sogno o son desto?

Come racconta GiornalediSondrio.it, due valchiavennaschi hanno incontrato sulla strada che porta a Madesimo un animale che si credeva estinto.

Ma quello fotografato non è un condor, bensì un grifone, uccello rapace il cui aspetto è quello tipico dell’avvoltoio e che è reintrodotto in Francia e in Friuli da dove probabilmente si deve essere spostato fino in Valchiavenna.

Da non confondere in ogni caso con il mitologico grifone, creatura leggendaria con il corpo di leone e la testa d’aquila…