Chi si era “depresso” pensando di trascorrere la giornata festiva con ombrello e stivali deve ricredersi. Sfoderate pure costumi da bagno e kit per grigliate e pianificate la vostra gita fuori porta. Sì perché ci attende un Ferragosto con il sole.

In Lombardia domani sarà estate piena quindi è il momento di sbizzarrirsi con le idee. Gli eventi nel Lecchese sono veramente tanti e anche nel resto della regione le occasioni di svago e divertimento non mancano (clicca qui per vedere tutte le proposte in zona e in tutta la nostra regione). Il tutto, con la consapevolezza che il meteo sarà assolutamente clemente. Ecco quindi le previsioni nel dettaglio secondo Arpa Lombardia.

Le previsioni

Stato del cielo: su tutta la regione sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio possibili temporanei addensamenti sui rilievi, in particolare sulle Prealpi bergamasche e bresciane

Precipitazioni: possibili locali rovesci pomeridiani sulle Prealpi bergamasche e bresciane.

Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 29 °C.

Zero termico: intorno a 3700 metri, in temporanea risalita fino a circa 4000 metri.

Venti: in pianura deboli settentrionali o orientali, in montagna in prevalenza deboli settentrionali.

Altri fenomeni: disagio da calore stazionario.

E chi è in vacanza?

Purtroppo le “buone notizie” si limitano alla Lombardia. Sono attesi temporali mattutini in Veneto ed Emilia-Romagna e cielo coperto, con possibili piogge, sulle altre regioni. Al centro ci si aspetta temporali nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo e, ma qui ci sono un po’ più dubbi, sul Lazio. Potrebbe piovere anche in Sardegna e in Toscana, nelle zone interne. Nel pomeriggio il tempo sarà generalmente migliore rispetto al mattino. Andrà male anche al sud, con piogge previste in praticamente ogni regione e soprattutto su Molise, Puglia e Campania.

