In Lombardia allerta per il forte vento. Temperature in picchiata. Da questa mattina temperature in calo su tutto il centro nord. Le previsioni meteo per le prossime ore

In Lombardia allerta per il forte vento: previsioni meteo

L’estate è finita, non solo sul calendario. Da questa mattina infatti sulla Brianza, così come su tutto il centro nord, le temperature si sono abbassate, e non poco. Complici forti venti settentrionali che nelle prossime ore saranno in estensione su tutto il nord Italia.

Secondo gli esperti meteo la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto in queste ore la Lombardia, a cominciare dai settori alpini, potrebbe portare a criticità di tipo idrogeologico e idraulico. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi raffiche di burrasca su Piemonte, e poi Lombardia e Veneto.

Temperature in picchiata

In Brianza domani mattina le temperature minime non dovrebbero superare 10 gradi mentre le massime non dovrebbero superare i 18 gradi.

Attese invece precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dalla mattinata ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.