“In treno per Auschwitz 2018” a Como con Van De Sfroos

Martedì 6 novembre, alle 20.30, allo Spazio Gloria in via Varesina a Como, si terrà l’anteprima del documentario “In treno per Auschwitz 2018” con la partecipazione del cantautore Davide Van De Sfroos e del regista della pellicola Dario Tognocchi. In questa speciale occasione sarà presentata anche la nuova canzone di Van De Sfroos, dedicata al treno per la Memoria. Ad organizzare l’incontro le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil regionali.

Il documentario ripercorrerà il viaggio verso Auschwitz fatto nel marzo scorso e organizzato dal Comitato “In Treno per la Memoria” di Cgil, Cisl, Uil della Lombardia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I partecipanti, fra cui Davide Van De Sfroos, sono stati circa 750, di cui oltre 530 sono studentesse, studenti e docenti. Da 25 scuole dei diversi territori della Lombardia, da Parma e anche dalla Puglia. Molti anche i pensionati e i lavoratori che hanno deciso di andare a visitare il campo di sterminio nazista.

