“Per il 2018 il fabbisogno di vaccini a Milano è stato stimato complessivamente in 129.330 dosi. Di queste, 122.700 (95% del totale) sono già state distribuite entro il 5 novembre nelle farmacie e le restanti 6630 sono in consegna entro oggi, mercoledì 14 novembre, in ritardo per un problema da parte del fornitore. Siamo quindi impegnati nella risoluzione di sporadici disguidi dovuti a problemi di distribuzione e non alla mancanza di vaccini o a errori di programmazione. Ad oggi risultano già effettuate e registrate dai MMG 37.038 vaccini, pari al 30% del totale, segno che la campagna vaccinale a Milano è comunque pienamente avviata”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia in merito alle notizie di problemi nella distribuzione dei vaccini all’avvio della campagna vaccinale.

Influenza, vaccini in ritardo. Oggi, mercoledì, le ultime consegne

“ATS Milano e ASST Fatebenefratelli-Sacco – ha spiegato Gallera – per questa campagna vaccinale hanno collaborato definendo, per i MMG aderenti, il numero di pazienti a carico per i quali è indicata la vaccinazione antiinfluenzale. Analizzando l’adesione alla campagna vaccinale 2017 è stato richiesto un adeguato approvvigionamento per evitare sprechi. I MMG di Milano che hanno aderito alla campagna antinfluenzale 2018 sono stati 662 a cui sono state assegnate 129.330 dosi di vaccino, nella scorsa campagna i vaccini effettuati in tutto il periodo (novembre/dicembre) dai MMG di Milano sono stati 119.770”.

Distribuzione nelle farmacie

“Quest’anno – ha sottolineato l’assessore – per agevolare i MMG abbiamo previsto la distribuzione delle dosi vaccinali nelle farmacie, si tratta certamente di un metodo nuovo che va messo a punto e per questo stiamo intervenendo per risolvere qualche piccolo problema. Ogni qualvolta un MMG ha riferito problemi di consegna gli stessi sono stati segnalati a Federfarma e sono in via di risoluzione. Quindi – ha concluso – al netto di disguidi di carattere logistico e di distribuzione, la campagna vaccinale sta proseguendo normalmente e risulta che molti MMG hanno apprezzato la distribuzione tramite le farmacie”.

