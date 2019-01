Lotteria Italia, il Nord Milano si “accontenta” di una vincita da 50mila euro e di una da 25mila. Venduti a Sesto San Giovanni e a Cologno Monzese due dei biglietti di (si fa per dire) consolazione.

Lotteria Italia: Nord Milano “baciato” dalla fortuna

Un bacio “di striscio” quello che la Dea Bendata ha riservato all’Hinterland Nord di Milano. Uno dei tagliandi vincenti della Lotteria Italia è stato acquistato a Sesto San Giovanni. E il fortunato possessore potrà ora incassare uno dei cinquanta premi di seconda categoria da 50mila euro collegati all’estrazione che, come da tradizione, è avvenuta ieri, giorno dell’Epifania. Fortunato anche il possessore del tagliando numero Q 153674 , venduto a Cologno Monzese, che festeggia l’arrivo del nuovo anno con 25mila euro.

La Campania pigliatutto

Campania pigliatutto nell’ultima edizione della Lotteria Italia – con tre dei cinque premi di prima categoria, per un totale di 9 milioni di euro – ma il Lazio si consola con 14 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno. Di questi, riporta Agipronews, 8 sono stati venduti nella Capitale, poi si festeggia ad Ardea, Guidonia Montecelio, Frascati, Monterotondo, Antrodoco e Valmontone. Seconda per premi di seconda categoria la Lombardia, dove arrivano altri 10 biglietti vincenti da 50mila euro ciascuno. Terzo posto per l’Emilia Romagna con 6 biglietti vincenti di seconda categoria, quarta la Sicilia con 5 biglietti. In Lombardia, oltre che a Sesto, gli altri tagliandi vincenti da 50mila euro sono stati comprati a Milano città, Rozzano, Rescaldina, San Zenone al Lambro e Arese.

