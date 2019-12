Bimbi, nonni e genitori della Materna Prandi in Municipio a Cambiago. Hanno chiesto e ottenuto di parlare col sindaco e con l’assessore all’Istruzione per la data del trasloco a Gessate non ancora definita.

Bimbi, genitori e nonni della Materna Prandi in Municipio

Dopo aver tenuto a casa per una settimana i propri figli, prendendo ferie, mandandoli dai nonni in Puglia, pagando le baby sitter, rischiando anche di perdere il posto di lavoro e al tempo stesso non avere avuto ancora informazioni certe sul trasloco dalla scuola dell’infanzia Prandi, chiusa precauzionalmente per capire la natura e la potenziale pericolosità dei cattivi odori che si sentono nelle sue aule hanno detto basta. Questa mattina, venerdì 6 dicembre 2019, una trentina, fra genitori, nonni e bimbi si sono recati in Municipio per manifestare il proprio dissenso e incontrare il sindaco Laura Tresoldi e l’assessore all’Istruzione Lorena Colombo.

La protesta prima del colloquio

Dopo aver riunito il gruppo i genitori hanno scritto su un lenzuolo con una bomboletta spray di colore nero una scritta eloquente: “Volevamo solo essere ascoltati. Vergona!”. L’hanno appesa col nastro adesivo di fianco all’ingresso del Municipio e poi sono saliti tutti al primo piano per parlare col primo cittadino Laura Tresoldi. Il colloquio, si è svolto in una sala Giunta gremita, dove i bimbi si sono seduti sulle sedie utilizzate dagli assessori a fare i disegni, mentre i genitori, guidati da Elisabetta De Ambrosi, mamma e referente del Gruppo genitori Cambiago avanti tutta hanno manifestato il proprio dissenso per la situazione e in particolare per la scarsa comunicazione a livello istituzionale.

La polemica

“Avete sottovalutato un problema che noi lamentavamo fin dall’apertura della scuola dopo la riqualificazione avvenuta nell’estate del 2017 – hanno ribadito al sindaco – Ma ora la questione a più impellente è legata al fatto che non sappiamo ancora quando i nostri figli potranno essere trasferiti nelle aule messe a disposizione da Gessate”. Dal canto suo Tresoldi ha spiegato che il via libera al trasferimento di una parte degli alunni nella scuola dell’infanzia e dell’altra nella primaria di Gessate è stata comunicata solo ieri, giovedì 5 dicembre 2019. “Purtroppo ancora non sappiamo da Ats (l’ex Asl) se i bimbi possono mangiare durante la mensa in classe”, ha ammesso il sindaco.

Ma la situazione è ancora in divenire e potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti in giornata.

Clicca qui per tornare alla home page e leggere altre notizie del giorno.