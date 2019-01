Milano per due giorni capitale degli amministratori di condominio

Per due giorni Milano diventa la ‘capitale’ degli amministratori di condominio. Domani, venerdì 25 gennaio 2019, e sabato, infatti, allo ‘Studio 90’ di via Mecenate, è in programma ‘ANACI Day’, un evento cui prenderanno parte oltre 2.000 professionisti del settore provenienti, oltre che da Milano e dalla Lombardia, da tutte le altre regioni d’Italia.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) di Milano e provincia (il più importante sodalizio territoriale del settore con circa 1.400 associati nel milanese). Obiettivo: valorizzare il ruolo sociale dell’amministratore di condominio e dare la possibilità di dialogare e confrontarsi oltre che con le istituzioni (venerdì saranno presenti l’arcivescovo Mario Delpini e il sindaco Giuseppe Sala), con i rappresentanti di altre categorie come avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti e ragionieri. .

“ Un appuntamento – spiega Leonardo Caruso, presidente di ANACI Milano – mirato a far comprendere quanto sia importante avvalersi di professionisti preparati, qualificati e sempre aggiornati. Tutti requisiti indispensabili per poter accedere alla nostra associazione”.

“ANACI-Day, patrocinato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia – aggiunge il presidente Caruso – tratterà una serie di materie che, in un modo o nell’altro, riguardano la quotidianità della stragrande maggioranza dei cittadini. Tematiche che spaziano dall’ambiente alla sicurezza, dal sociale alla razionalizzazione della spesa, tutte analizzate attraverso il contributo di esperti e di rappresenti delle istituzioni”.