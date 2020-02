Cercate un negozio solidale a Carugate? Siete stanchi di girare come delle trottole fra un centro commerciale e l’altro in cerca di prodotti vari? Sappiate che una soluzione alternativa, e di qualità, è a portata di mano. Si tratta di «Basta un dolce pensiero», il negozio solidale della Cooperativa Sociale «Il Sorriso» di Carugate. Ma che cosa si può comprare nel negozio?

Negozio solidale a Carugate, che cosa trovare?

L’offerta è davvero ampia: troviamo per esempio numerosissimi prodotti alimentari italiani, biologici e non, forniti da aziende dalla provata, documentata e pluriennale serietà. Ecco poi i vini: spaziano dalla Valtellina alla Sicilia, tutti DOC, DOCG e IGP. Con queste bottiglie di pregio, corredate dall’inserimento di altri prodotti merceologici, si possono poi confezionare cesti regalo di una certa importanza. Pensate che un cesto è stato addirittura spedito negli Stati Uniti! Una menzione speciale se la merita anche l’oggettistica disponibile, con cui è possibile allietare la prima comunione, la cresima o un compleanno: parliamo di oggetti prodotti dai giovani disabili, i veri protagonisti della Cooperativa Sociale «Il Sorriso».

L’intervento del presidente

Non possono mancare le parole di Maurizio Taverna, presidente della Cooperativa: «In buona sostanza il nostro negozio può offrire alternative alle corse affannose nei centri commerciali, con acquisti consigliati dal personale volontario, sempre disponibile anche a fare quattro chiacchiere – ha affermato – perché c’è chi passa e vede, c’è chi resta e comprende (Ale T.).

Da temporary shop a negozio vero e proprio

Come detto il negozio solidale «Basta un dolce pensiero» è figlio della Cooperativa Sociale «Il Sorriso». Per chi non la conoscesse si tratta di una realtà che dal 1982 offre a persone portatrici di disabilità e alle loro famiglie, servizi come Centri Diurni, Comunità residenziali e Centri estivi, programmati secondo un’impostazione psico-socio pedagogica basata sulla relazione positiva. La cooperazione sociale, solide competenze psico-sociali e il volontariato sono gli strumenti che permettono a «Il Sorriso» di perseguire quotidianamente i suoi obiettivi. Nel 2013 è nato «Basta un dolce pensiero», inteso inizialmente come attività di vendita rivolta a privati e aziende, evolutasi poi in temporary shop e in seguito, a dicembre 2019, diventata un vero negozio a tutti gli effetti.

Informazioni e contatti

«Basta un dolce pensiero», il negozio solidale della Cooperativa Sociale «Il Sorriso» si trova a Carugate, in via Bertarini 45: è aperto tutti i giovedì e tutti i venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato mattina dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni, per qualsiasi altra esigenza e per l’acquisto online è possibile telefonare in laboratorio chiamando lo 02.9252429, oppure scrivere all’indirizzo mail ordini@ilsorriso.net. È anche utile tenere monitorate le pagina Facebook «Basta un dolce pensiero» e «Cooperativa Sociale Il Sorriso» per restare aggiornati su novità e iniziative.

