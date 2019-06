Pesci morti nel Lambro anche a Peschiera, si teme lo sversamento di sostanze chimiche nel fiume.

Pesci morti nel Lambro

Nei giorni scorsi sono stati segnalati numerosi episodi a Peschiera. E così l’assessore alla partita Marco Righini ha contattato Arpa. Da quanto fanno sapere in Comune “Arpa ha informato che il fenomeno si è verificato anche in altre città della Lombardia e nello specifico l’origine dell’evento sembra riconducibile alle zone a monte del Lambro, dove le analisi stanno evidenziato un versamento di sostanze chimiche nelle acque”.

Gli approfondimenti sulla vicenda sono attualmente in corso da parte di Arpa.

Il Comune ha invitato alla massima cautela evitando bagni, anche per gli animali domestici, richiamando l’ordinanza emanata a inizio giugno dal sindaco Caterina Molinari che stabilisce comunque il divieto permanente di balneazione del fiume Lambro, cave e canali.