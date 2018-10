Ponte di Paderno: a oltre un mese dalla chiusura si valuta l’idea di un ponte provvisorio per le auto. Mentre per i treni è allo studio la possibilità di attivare navette verso la stazione di Olgiate Molgora sulla S8 Milano-Lecco.

Ponte di Paderno: il tavolo

E’ quanto emerso durante la prima riunione del tavolo tecnico convocato dalla Regione che si è svolta oggi a Palazzo Lombardia. L’obiettivo del tavolo è quello di contenere il più possibile i tempi relativi agli iter autorizzativi per i lavori al Ponte San Michele. Presenti, coordinati da Regione Lombardia, tutti gli enti coinvolti: Ministero dei Beni culturali, Rfi, Sovrintendenze. Ma anche Province di Bergamo e Lecco. E ovviamente i Comuni di Calusco, Paderno d’Adda e il Parco Adda Nord.

(LEGGI TUTTA LA CRONISTORIA DALLA SERA DELLO STOP)

I lavori partiranno (si spera) entro fine novembre

“Il lavoro di raccordo, riunendo allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati, è utile nell’ottica di evitare ulteriori rimpalli e lungaggini – ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – Rfi ha annunciato che partirà con l’intervento sulla sede stradale entro la fine di novembre. quindi sarà la volta della realizzazione del ponteggio e della predisposizione della viabilità di accesso al cantiere. Come Regione stiamo facendo il massimo per ottimizzare i tempi. Il tavolo tecnico, che si riunirà periodicamente, ha il compito di sviscerare ogni possibile criticità e superarla con il supporto dei tecnici regionali. Ognuno deve fare la propria parte fino in fondo, senza perdere tempo”.

L’impegno di Regione Lombardia

“Ricordo inoltre – ha aggiunto Terzi – che come Regione Lombardia ci siamo immediatamente attivati con l’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, disagi che purtroppo sono inevitabili. Abbiamo chiesto e ottenuto l’introduzione di una corsa aggiuntiva per i pendolari bergamaschi, quindi le navette per gli studenti diretti nelle scuole di Ponte San Pietro e Bergamo (con treno aggiuntivo da Porta Garibaldi a Paderno) e quelle per garantire i collegamenti tra Bergamasca e Brianza lecchese. E abbiamo proposto la nomina di un commissario al Ponte San Michele, accolta positivamente dal ministro Toninelli, anch’essa utile per abbattere le tempistiche relative agli iter burocratici”.

Vero è che la deputata dem Carnevali ha negato l’esistenza di questa figura.

Si valuta l’idea di un ponte provvisorio