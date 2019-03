Smog oltre i limiti a Cassano. La centralina ha rilevato un valore di Pm 10 per metro cubo pari a 63 microgrammi, il più alto dell’hinterland

Un triste primato. E’ quello che si aggiudica Cassano d’Adda a quattro giorni dall’entrata in vigore dell’Area B che vieta la circolazione dei mezzi più inquinanti in quasi tutta Milano. Un provvedimento che, comunque, non ha impedito che, in città si rilevassero quantità di Pm10 superiori al consentito a Milano-Marche ( 76 microgrammi di Pm per metro cubo), Milano-Verziere (58) e Milano-Pascal (54). Nell’hinterland il valore più alto (63 microgrammi di Pm 10 per metro cubo) è stato registrato a Cassano. In regola, per pochissimo, la centralina di Pioltello-Limito, che ha fatto registrare 49 microgrammi di Pm 10 per metro cubo.

