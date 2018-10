Vetrine non in regola con la pubblicità. Questa la motivazione che ha portato l’azienda incaricata della riscossione della tassa da parte del Comune a inviare decine di verbali agli esercenti della città.

Vetrine non in regola

Sanzioni a chi espone in vetrina ad esempio poster con il nome delle marche dei prodotti venduti. Stesso trattamento se il manifesto è all’interno, ma è comunque visibile dalla strada. Multe anche a chi aveva pagato anni fa per esporre il proprio logo sulle mappe di bronzo in giro per la città. Il contratto è scaduto, ma l’azienda non li ha rimossi: è fallita.

Nella Gazzetta della Martesana

