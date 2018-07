Aggredito a colpi di coltello in testa. Aggressione in strada ieri sera, giovedì, attorno alle 22, a Sesto San Giovanni: il 20enne trasportato in ospedale. Indaga la Polizia di Stato.

Colpito alla testa con un coltello

Ancora un’aggressione (e ancora sangue) a Sesto. Dopo le risse scoppiate all’interno di un kebabbaro e in piazza Oldrini, nuovo intervento della Polizia e del 118, questa volta in via Monte Sabotino, in zona Marelli. A necessitare del trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale civile di viale Matteotti è stato un giovane di origine nordafricana, che ha riportato diverse ferite alla testa dopo essere stato colpito presumibilmente con un’arma da taglio. L’aggressore – che il 20enne pare conosca – è poi fuggito. Gli agenti del Commissariato sestese sono sulle sue tracce.

Il 20enne non è in pericolo di vita

L’ambulanza della Sos ieri sera è arrivata in via Monte Sabotino in codice rosso. Poi il trasporto del 20enne in codice giallo. Nonostante la ferita e l’abbondante perdita di sangue, il 20enne non è in pericolo di vita.