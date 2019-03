Aggressioni, incidenti e malori. Nottata intensa per i soccorritori dell’Adda-Martesana.

Aggressioni a Melzo e Cologno monzese

Il primo episodio si è verificato verso le 20.15 a Melzo all’altezza del civico 24 di via Agnese Pasta. Coinvolto un ragazzo di 22 anni. E’ stato portato in codice verde all’ospedale di Melzo poco prima delle 21. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda per refertare l’accaduto. La seconda aggressione è invece avvenuta poco prima di mezzanotte e mezza in via Papa Giovanni XXIII. In questo caso è rimasta coinvolta una donna di 46 anni. Sul posto i carabinieri di Sesto San Giovanni e un’ambulanza. Ma alla fine la vittima non è stata portata in ospedale.

Incidenti a Cernusco sul Naviglio e Brembate

Il primo sinistro su strada è avvenuto nel tardo pomeriggio a Cernusco lungo l’Sp208, verso le 18.30. Coinvolte due persone una donna di 41 anni e un uomo di 47. Sul posto i Vigili urbani e una ambulanza della Croce rossa di Brugherio che ha portato uno dei coinvolti in codice verde al nosocomio di Cernusco. Il secondo episodio, invece, si è verificato verso le 19.30 nella Bergamasca a Brembate in via Vittorio Veneto. Coinvolte due donne, una di 44 e l’altra di 64 anni. Entrambe sono state portate in codice verde all’ospedale di Treviglio. Sul posto anche una pattuglia del 112 di Treviglio.

Malori a Melzo e Brugherio

Il primo è avvenuto verso le 21.30 a Brugherio in via Andrea Doria 17. La vittima è un uomo di 37 anni. E’ stato portato dalla Croce bianca di Brugherio in codice giallo all’ospedale di Cernusco verso le 22. Il secondo episodio, invece, è un malore causato da una intossicazione etilica. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23 a Melzo in via I Maggio. Il coinvolto è un ragazzo che è stato portato in codice giallo dai volontari della Croce Bianca di Melzo nel nosocomio cittadino.

Clicca qui per tornare alla home page e leggere altre notizie del giorno.